شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تعلن ٦ قرارات بشأن صلاة عيد الفطر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية ٦ تعليمات بشأن إقامة صلاة العيد اليوم الأربعاء.

وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن الهدف من التعليمات هو الحفاظ على سلامة رواد بيوت الله تعالى في ظل هذه الفترة الراهنة مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة في هذا الشأن.

ونصت التعليمات بأن على جميع الأئمة التواجد بمساجدهم من فجر يوم العيد ولحين الانتهاء من نقل تكبيرات العيد من إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد ومن يخالف ذلك يتحمل المسئوليه كاملة وأن يكون المسجد الذي يذاع فيه التكبيرات من المساجد التي تقام فيها الجمعة وعدم دخول أي فرد إلى صحن المسجد سوى الإمام وعمال المسجد وتواجد جميع مديري الإدارات في دائرة الإدارة لمتابعة حالة الغلق للمساجد فجر يوم العيد وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف تعليمات الوزارة.

وشملت التعليمات إعداد التقارير في موعد أقصاه السابعة صباحا وسرعة موافاة الوزارة بالتقرير الشامل وتطبيق العقوبات التي أقرها رئيس الوزراء بشأن التجمعات أمام أو داخل المساجد وكذلك قرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن صلاة العيد خلف التلفاز أو المذياع لا تصح فيما تجوز صلاة العيد في البيت للرجل منفردا أو مع أهل بيته دون أي تجمع لسكان العقار حفاظا على صحة الجميع والوقاية من كورونا.

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