شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يقرر فتح منافذ بجميع القرى والمراكز لبيع الكمامات بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على افتتاح منافذ لبيع الكمامات الطبية وجميع المستلزمات لمواجهة فيروس كرونا بأسعار مخفضة في جميع مراكز وقرى الغربية. وقال المحامي أحمد زيدان إنه تقدم بطلب عاجل إلى محافظ الغربية لسرعة بيع المستلزمات الطبية لمواجهة كرونا بأسعار مخفضة. وأوضح بيان أن المحافظ أصدر تعليمات بسرعة التواصل مع الجهات المنتجة للأصناف المشار إليها بالطلب لفتح منافذ بيع لها بالمحافظة فورا وتوريدها مباشرة ليجري توفير جميع السلع والمنتجات الناقصة وتوريدها حتى تصل إلى كل مواطن. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 14,229

تعافي 3,742

وفيات 680

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