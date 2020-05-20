فيديو.. فعلتها الصين.. تطوير لقاح للقضاء على جائحة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسابق الصين الزمن من أجل الإعلان عن لقاح يوقف جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد، ومن الواضح أن هذا سيتحقق قريبا، فقد أعلن فريق من العلماء الصينين أنهم عاكفون الآن على تطوير لقاح جديد يقضى على الفيروس القاتل.
ولكن كيف سيعمل هذا اللقاح وما المعلومات المتوفرة عنه؟
يعتمد الدواء الجديد وفقا لما هو منشور في موقع العربية علي الأجسام المضادة التي ستساعد على قصر زمن التعافي وفي الوقت نفسه توفير مناعة قصيرة المدى ضد الفيروس
وفي الفيديو التالي نستعرض المزيد حول هذا اللقاح الذي ينتظره العالم..
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