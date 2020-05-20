جهاز المخابرات العراقى يعلن اعتقال "قرداش" المرشح لخلافة أبو بكر البغدادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز المخابرات العراقى اعتقال "عبد الناصر قرداش" المرشح لخلافة ابو بكر البغدادى فى قيادة تنظيم داعش الإرهابى. ونقلت وسائل إعلام عراقية حكومية، عن الجهاز، إنه "تم اليوم إلقاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة المجرم البغدادي". وأضافت أن "ذلك جاء وفقا معلومات استخبارية دقيقة". Advertisements يذكر أن قرداش كان أحد المرشحين لخلافة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الذي قتل على يد القوات الأمريكية في غارة أمريكية بمدينة إدلب السورية. الإرهابي عبد الناصر قرداش

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