شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تقرر عدم دخول أى شخص شركات التوزيع بدون كمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر قرار بمنع دخول أى شخص سواء من العاملين بالشركة او من المترددين عليها و على الشركات التابعة لها من انتاج و توزيع لا يرتدى كمامة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

و اضافت الشركة القابضة فى بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه سيتم العمل بهذا القرار عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك بالشركة القابضة و شركاتها التابعة من انتاج و توزيع.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أكد أن هناك شركة مسئولة عن تعقيم مبنى وزارة الكهرباء بشكل دورى كل ساعة طوال ساعات العمل اليومية و ذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية و الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد و ذلك منذ بداية ازمة انتشار الفيروس فى مصر.

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و قال حمزة أنه تم اكتشاف 2 من العاملين بالوزارة مصابين بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة التحاليل إيجابية ، موكداً أنه تم على الفور عزل المصابين و اكتشاف 2 أخرين من المخالطين لهم و عزلهم بمنزلهم لمدة 14 يوم.

وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلنت ،اليوم أنه في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا ، قامت الوزارة الكهرباء صباح اليوم بتركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الوزارة بهدف الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين والزائرين ووقايتهم وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا تماشياً مع سياسة الدولة.





