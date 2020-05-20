شكرا لقرائتكم خبر عن غضب بين الأتراك عقب تداول مقطع للاعتداء على صحفى فضح جيش أردوغان فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي فى تركيا غضب الأتراك، حيث يوثق المقطع ضرب الصحفي باريش بهليفان رئيس تحرير منصة أوضة تي في (ODATV) الذى كشف مقتل ضابط فى المخابرات التركية فى ليبيا.

ويوضح المقطع اعتداء عناصر من قوات الشرطة التركية وهى تعتدى على بهليفان، بالضرب المبرح، ليتم تسجيل المقطع عبر إحدى كاميرات المراقبة، وتحدث ضجة علي وسائل التواصل الاجتماعي.

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ومن جانبه تحدث وزير العدل التركي بخصوص هذا الشأن وجاءت تصريحاته علي النحو التالي: "إن هيئة التفتيش تستأنف عملها فى التحقيق فى الأمر، ولكن سير العمل تعطل بسبب فيروس كورونا، فور انتهاء التحقيقات سيتم مشاركة النتائج مع الجمهور".