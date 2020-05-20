شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى يعلن عودة البنتاجون إلى العمل بتدابير احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي اليوم الأربعاء، عودة "البنتاجون" إلى العمل الطبيعي مع الأخذ بإرشادات مركز الحد من الأمراض والوقاية من الأوبئة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وفى وقت سابق، كشفت صحيفة ميليترى تايمز الأمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لن تقبل بعد الآن مجندين جدد تعافوا من فيروس كورونا المستجد، وأوضحت الصحيفة -على موقعها الإليكتروني- أن مذكرة نشرتها القيادة المعنية بفحص المتقدمين للالتحاق بالجيش الأمريكي وتم تداولها على موقع "تويتر" أوردت أنه إذا تم التأكد من وجود إصابة سابقة بفيروس كورونا لأي من المتقدمين من خلال اختبار معملي أو تشخيص سريري، سيصبح غير مؤهل لدخول الجيش بشكل دائم.

من جهتها، أكدت متحدثة باسم البنتاجون صحة هذه المذكرة وأنها أصلية. وأفادت المذكرة ، حسبما ذكرت الصحيفة، بأن المتقدمين الذين لن يجتازوا الفحوصات اللازمة للالتحاق بالجيش لن يخضعوا لاختبار الكشف عن الإصابة بكورونا لكن بإمكانهم العودة خلال 14 يومًا إذا لم تظهر عليهم أعراض . وبحسب المذكرة، سيتعين على من يتم تشخيص إصابته بفيروس كورونا الانتظار لمدة 28 يومًا بعد التشخيص للتقدم لفحوصات الالتحاق بالجيش. Advertisements وقال مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق إن البنتاجون ينظر في حظر تجنيد المتعافين من فيروس كورونا لأن آثار الفيروس على المدى البعيد لا تزال غير واضحة.

وسجلت الولايات المتحدة، وفاة أكثر من ألفى شخص من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، لتتخطى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء فى هذا البلد 73 ألفاً، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز، وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، والتي تعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 2073 شخصاً، في حين ارتفع العدد الإجمالى للمصابين بالوباء في هذا البلد إلى أكثر من 1.22 مليون شخص، تماثل للشفاء منهم حوالى 190 ألفاً.

وحتى اليوم بلغ عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت في الولايات المتحدة لكشف المصابين بالفيروس الفتاك حوالي 7.75 مليون فحص، بحسب الجامعة.

وبعدما انخفضت الحصيلة اليومية للوفيات الإثنين الماضى إلى 1015، وهو أدنى مستوى على الإطلاق خلال شهر، عادت الحصيلة خلال اليومين الماضيين لتتجاوز الألفي وفاة يومياً، وهى عتبة تكافح البلاد لخفضها.