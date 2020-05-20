الشرطة التركية تتدخل بعنف لفض مظاهرة لعمال احتجوا على أوضاعهم المعيشية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت السلطات التركية كعادتها إلى العنف لفض مظاهرات العمال الأتراك احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية، وذلك في عيد العمال.
وذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم اعتقال المديرين التنفيذيين في اتحاد النقابات العمالية، الذين أرادوا ترك أكاليل الزهور في ميدان تقسيم للاحتفال بيوم عيد العمال فى تركيا، وكان عددهم 25 شخصًا، بعد تدخل عنيف من الشرطة التركية.
وتم اعتقال 14 شخصًا، بما في ذلك الرئيس العام للاتحاد أرزو شاركزأوغلو والسكرتير العام عدنان سردار أوغلو، ورؤساء الإتحادات النقابية التابعة للاتحاد، كما تم تحطيم إكاليل الزهور التى قام أعضاء الاتحاد بوضعها احتفالا بيوم العمال.
وكانت الشرطة التركية قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى ساحة تقسيم بالحواجز ووضع الموانع أمام مبنى مقر اتحاد النقابات العمالية والمناطق المحيطة به في منطقة بشيكتاش منذ الساعات الأولى من صباح يوم أمس.
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