سلاح بدون ترخيص يوقع خفيرًا خصوصيًا في قبضة مباحث الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، الأربعاء، القبض على خفير خصوصي؛ لاتهامه بحيازة أسلحة دون ترخيص. تحريات الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم الجيزة، أفادت بحيازة خفير لأسلحة نارية. عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد هشام فتحي والنقيب عمر مبارك، معاونا مباحث قسم الجيزة، من ضبط الخفير وبحوزته طبنجة وبندقية خرطوش. تحرر المحضر اللازم، وأحاله العقيد محمد سلامة، مأمور قسم الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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