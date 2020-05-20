نشرة الحوادث المسائية.. حريق مخزن في الجيزة واستمرار حبس المتهمين في قضية حنين حسام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-اللقطات الأولى من موقع "حريق الدقي".. ومصدر: 3 مصابين وتلفيات بمبنى المطافئ أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في مخزن تابع للإدارة.

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-إصابة مدير عمليات المطافي و6 مجندين في "انفجار الدقي"

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية عن تفاصيل جديدة في حريق مخزن تابع للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.

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-لخلافات سابقة.. مزارعان يمطران آخر بوابل من الأعيرة النارية بأسيوط

كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة شخص داخل الزراعات بأسيوط، وتبين بأن مزارعين وراء ارتكاب الواقعة لخلافات سابقة.

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-الداخلية: ضبط أستوديو تسجيل أغانٍ بدون ترخيص و890 ألف كتاب مطبوع بدون تفويض

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

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-قبل العيد.. إحباط ترويج 100 طربة لمخدر الحشيش في السويس

سقط في قبضة ضباط مكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية بالسويس، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش.

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-"الداخلية" تضبط 5994 شخصا خرقوا الحظر في يوم واحد

نجحت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى مجال ضبط المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية.

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-ضبط المتهمين باختطاف مبيض محارة في بدر: "خطفناه عشان سرقنا"

نجح رجال المباحث بقسم شرطة بدر، في تحرير مبيض محاره وآخر اختطفه 5 أشخاص وطالبوا والد الأول دفع فدية لإطلاق سراحه.

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-عصابة قناع محمد صلاح: " لم نقصد أي شئ من الماسك.. لكن قناع صلاح لايثير الشك"

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس 4 متهمين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحلات التجارية بمدينة نصر.

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-مد أجل الحكم في معارضة الفيشاوي على حكم حبسه لـ10 يونيو

قررت حكمة جنح مستأنف الدقي، مدّ أجل الحكم في معارضة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنة، في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، لجلسة 10 يونيو المقبل.

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-السجن سنتين لرئيس مجلس إدارة دار أيتام بتهمة التحرش بالفتياتقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن سنتين مع الشغل لرئيس مجلس إدارة أحد دور الأيتام سابقا بتهمة التحرش بفتيات الدار.

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-قضية حنين حسام.. تجديد حبس 5 متهمين 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، تجديد حبس 5 متهمين بقضية "حنين حسام" 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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