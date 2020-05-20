ضبط المتهمين باختطاف مبيض محارة في بدر: "خطفناه عشان سرقنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال المباحث بقسم شرطة بدر، في تحرير مبيض محاره وآخر اختطفه 5 أشخاص وطالبوا والد الأول دفع فيدة لإطلاق سراحه.

تبلغ للمقدم محمد صقر، رئيس مباحث قسم شرطة بدر، من أحد الأشخاص مقيم بالشرقية بتلقيه اتصالاً هاتفياً أبلغه خلاله المتصل باحتجاز نجله مبيض محارة لقيامه بسرقة أسلاك كهربائية من داخل موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم ومساومته على دفع مبلغ مالي 50 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

بجمع المعلومات وتكثيف التحريات بإشراف العميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، أمكن ضبط 5 أشخاص حال حضورهم لاستلام المبلغ المالي المتفق عليه وبحوزة الأول الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أمام العقيد وائل عرفان، مفتش المباحث، اعترفوا بأنهم نظراً لقيام نجل المبلغ، وآخر "عامل" بسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من الموقع عملهم "تحت الإنشاء" الكائن بدائرة القسم، قاموا باحتجازهما بذات الموقع، ومساومة المُبلغ على دفع المبلغ المالي المشار إليه نظير إطلاق سراحهما، وتم بإرشادهم التوصل لمكان احتجاز المجني عليهما بعقار تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم، مُكبلين الأيدى والأقدام وبهما إصابات عبارة عن كدمات بالوجه.

وبمناقشة المجني عليهما إتهموهم بإحتجازهما والتعدى عليهما بالضرب وإحداث ما بهما من إصابات.