لمكافحة جرائم الغش الغذائي.. حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع فيديو يرصد جهود شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، خلال حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت تلك الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية؛ يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس كورونا، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية.

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