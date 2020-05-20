ضياء رشوان: لقاء شهري للتواصل مع المراسلين الأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قرر الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عقد لقاء شهري منتظم بالمراسلين الأجانب المعتمدين في مصر، وذلك لوضع آلية محددة الموعد للقاء معهم، تضاف إلى اللقاءات الفردية والجماعية المعتادة معهم.

وقال رشوان، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هدف تحديد هذا اللقاء المنتظم هو الاستماع للمراسلين والإجابة على الاستفسارات الخاصة بعملهم وتناولهم لمختلف الشئون المصرية، والتعرف على آرائهم بالنسبة لأداء مهامهم وتوفير السبل الكفيلة بنقل الحقائق عن مصر في ضوء القواعد المهنية للعمل الصحفي المتعارف عليها عالميًا.

وأضاف أن اللقاء سيعقد يوم الثلاثاء الأول من كل شهر بدءًا من الثلاثاء الموافق 2 يونيو المقبل وذلك في مقر نادي المراسلين الأجانب في شارع طلعت حرب وسط القاهرة.

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