نظام التناوب.. ننشر آلية عمل البرلمان خلال أسبوعين لمواجهة كورونا "مستند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
حصل الخليج 365 على منشور رسمي أصدره الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي والذي بموجبه يقرر آليات العمل بالبرلمان من ٢٠ مايو ولمدة أسبوعين.
وأكد المنشور على العمل بالأمانة العامة وبالتناوب بين العاملين على أن تكون مواعيد الحضور من التاسعة صباحا والانصراف في الواحدة ظهرًا.
ويأتي القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البرلمان للحفاظ على صحة العاملين لمواجهة فيروس كورنا المستجد.
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