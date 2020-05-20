محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة الأزهر، فتح باب استلام الأبحاث الخاصة بدورات ١٨-٤ و ٢-٥-٢٠٢٠ لطلاب الفرق النهائية، على الموقع الرسمي للإدارة بدءاً من اليوم ٢٠-٥، على الرابط التالي: أضغط هنا وأعلنت إدارة التربية العسكرية، بدء التقديم لدورة ١٦-٥ للفرق النهائية فقط والخريجين عبر الرابط ذاته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التربية العسكرية بالأزهر: بدء تلقي الأبحاث لطلاب الفرق النهائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.