أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يوقف فندقًا عن العمل لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يوقف فندقًا عن العمل لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارًا بإيقاف أحد الفنادق بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، عن مزاولة نشاطه لمدة ستة أشهر، وذلك للشكاوى التي كانت قد وردت ضد الفندق بسبب تدني مستوى الخدمة للنزلاء المصريين، وذلك قبل نقلهم إلى فندق آخر بمرسى علم.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على مستوى الخدمة المقدمة بالفنادق للمصريين العائدين إلى أرض الوطن اثناء فترة الحجر الصحي.

وأكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، على أن اللجنة التي قامت بالتفتيش على الفندق تأكدت من حقيقة الشكاوي، وتبين لها أن مستوى الخدمة بالفندق كان دون المستوى، علما بأن الوزارة قد قامت بالتنبيه على كافة المنشآت الفندقية بالالتزام بالضوابط والشروط المحددة لاستقبال العالقين المصريين فور عودتهم لقضاء الحجر الصحي لهم.

720 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى الأمس.

Advertisements

من جهته، قال المتحدث الرسمي للوزارة: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

659 حالة وفاة

وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.