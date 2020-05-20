أخبار مصر | «الشعب الفلسطيني وتحديات كورونا».. فيديو جديد لمرصد الأزهر باللغة العبرية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر «الشعب الفلسطيني وتحديات كورونا».. فيديو جديد لمرصد الأزهر باللغة العبرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، مساء اليوم الأربعاء، تقريرًا مصورًا باللغة العبرية تحت عنوان: «الشعب الفلسطيني وتحديات كورونا»؛ وذلك في إطار سلسلة الإصدارت المرئية التي ينشرها المرصد باللغات الأجنبية.

وسلِّط التقرير الذي تمَّت ترجمته إلى اللغة العربية، الضوء على معانة الشعب الفلسطيني الأعزل جرَّاء الانتهاكات الصارخة والممارسات الغاشمة لجيش وشرطة الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين.

وحذِّر التقرير من مخططات الكيان الصهيوني الخبيثة التي تستهدف السيطرة على أراضي المسجد الإبراهيمي لصالح المشاريع التهويدية؛ بذريعة التوسُّع والتطوير، مستغلًّا انشغال العالم بأزمة جائحة كورونا «كوفيد- 19».

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ويشدد التقرير على أهمية التوعية بالقضية الفلسطينية كسلاح؛ لكشف زيف الاحتلال الغاصب وفضح ألاعيبه الخبيثة التي يسعى من خلالها إلى تحقيق مكاسب غير شرعية على حساب أرواح ومقدرات الشعب الفلسطيني.

أصدرت وزارة الأوقاف، قرارات جديدة بشأن صلاة عيد الفطر منها الاقتصار على 20 مصليا فقط من العاملين بالأوقاف بكشف محدد ومقدم من رئيس القطاع الديني وعدم فتح المسجد أمام الجمهور على الإطلاق، والاقتصار على تشغيل مكبرات الصوت الداخلية دون الخارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد، وضرورة ارتداء جميع المصلين للكمامة ومراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات.

وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة لتشغيل تكبيرات العيد بمكبرات الصوت بالمساجد تقرر السماح بنقل تكبيرات عيد الفطر المبارك من الإذاعة عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمساجد مع استمرار غلق المسجد وعدم تركه مفتوحا أثناء إذاعة تكبيرات العيد.

ووفقا للمستند فإن المساجد التي كانت تقام فيها صلاة الجمعة هي التي ستقوم بتشغيل تكبيرات العيد مع ضرورة الالتزام بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من تكبيرات العيد مع تواجد إمام المسجد والعمال فقط داخل المسجد وعدم وجود أي شخص آخر مع التشديد على ضرورة غلق المسجد أثناء التكبيرات على ان يقوم مديري المديريات ومديري الإدارات الفرعية ومفتشي المناطق بمتابعة ما يتم بثه عبر المساجد وتدوين أي مخالفات تحدث وإرسال التقرير إلى غرقة العماليات المشكلة برئاسة وكيل أول الوزارة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني.