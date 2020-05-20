أخبار مصر | عاجل.. وزير التربية والتعليم يعلن جداول امتحانات الدبلومات الفنية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير التربية والتعليم يعلن جداول امتحانات الدبلومات الفنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 2762020 في أيام الأسبوع الخالية من امتحانات الثانوية العامة لتفادي تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة في نفس الأيام حرصًا على عدم إحداث أي تجمعات أو تكدس حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب.
وتبلغ أعداد اللجان التي سيؤدى الطلاب فيها الامتحانات العملية والمعملية 1396 لجنة وتنتهى الامتحانات العملية والمعملية يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2020.
وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وذلك عقب انتهاء الامتحانات العملية والمعملية وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ويؤدى الامتحانات التحريرية هذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة، وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020.
أصدر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم الشئون المعلمين خطاب عاجل بشأن الامتحان التكميلي قال:" بمناسبة انتهاء الفترة المخصصة لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب، والاستعداد لإعلان نتائج العام الدراسي لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية.
1- الاستعداد لعقد الامتحانات التكميلية تحريريا وفق مواصفات الورقة الامتحانية للطلاب الذين تغيبوا عن امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر قهري مقبول اعتبارا من 21-6-2020 وذلك وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشان وظروف كل مديرية، مع الالتزام التام على كافة المستويات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
2- الاستعداد لعقد امتحانات الدور الثاني اعتبارا من 21-6-2020، وفقا لظروف كل مديرية، وطبقا لتوجيهات السيد الاستاذ الدكتور الوزير "يكون امتحان الدور الثاني امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع، وذلك فيما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15-3-2020 للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.
3- تقوم كل مدرسة بالاحتفاظ بنسخة إلكترونية على فرص مدمج من المشروعات البحثية المسلمة عبر المنصة الالكترونية، بالإضافة إلى المشروعات البحثية المسلمة ورقيا، وذلك لاعتبارها أورق امتحانبه رسمية، مع تطبيق كافة القواعد المنظمة لهذه العملية.
4- تعلن نتائج العام الدراسي اسوة بما هو متبع من كل عام، للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.
5- تعلن نتيجة العام الدراسي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين أدوا الامتحان ورقيا الكترونيا مغا؛ بعد الانتهاء من التقدير الإلكتروني.
وأدى 586 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، اختبار مادة "الكيمياء" على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في آخر أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 20192020، والتي بدأت في 29 إبريل 2020 واستمرت حتى 20 مايو 2020.
وبلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.3%، من إجمالي 589 ألفًا و756 طالبطالبة في مختلف محافظات الجمهورية.