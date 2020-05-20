شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحان دور ثان متعدد التخصصات لطلاب النقل والإعدادية 21 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بمناسبة انتهاء الفترة المخصصة لتسلّم المشروعات البحثية من الطلاب، والاستعداد لإعلان نتائج العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وأكدت الوزارة في بيان، الأربعاء، الاستعداد لعقد الامتحانات التكميلية تحريريا للطلاب الذين تغيبوا عن امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر قهري مقبول اعتبارا من 21 يونيو 2020 وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن وظروف كل مديرية.

وشددت الوزارة في خطاب لها تم إرساله للمديريات ضرورة الالتزام على جميع المستويات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا واستعداد المديريات لعقد امتحانات الدور الثاني اعتبارا من 21 يونيو وفقا لظروف كل مديرية وطبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأشارت إلى أن امتحان الدور الثاني سيكون عبارة عن امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع، وذلك فيما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 للصفوف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه ستقوم كل مدرسة بالاحتفاظ بنسخة ورقية من قرص مدمج من المشروعات البحثية المسلمة عبر المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى المشروعات البحثية المسلمة ورقيا، وذلك لاعتبارها أوراق امتحانية رسمية، مع تطبيق جميع القواعد المنظمة لهذه العملية.

وشددت الوزارة على أنه سوف يتم إعلان نتائج العام الدراسي أسوة بما هو متبع كل عام للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، وتعلن نتيجة العام الدراسي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين ادوا الامتحان ورقيا وإلكترونيا معا بعد الانتهاء من التقدير الإلكتروني.

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