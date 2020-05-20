شكرا لقرائتكم خبر عن رغم وجوده بالحجر الطبي.. محافظ الدقهلية يمارس مهام عمله ويلغي ندب السكرتير العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم وجوده في الحجر الطبي بعد إصابته بفيروس كورونا أصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرارًا الأربعاء، بإلغاء ندب المهندس سعد الفرماوي، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، وإعادته لعمله الأصلي، وعودته للعمل بالأمانة العامة للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، وتكليف منال الغندور، السكرتير المساعد، بمهام السكرتير العام.

كانت «المصري اليوم» انفردت بخبر إصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا، وكذلك خبر إصابة زوجته وإصراره على نقلها بسيارة ملاكي تابعة للمحافظة من القاهرة لتنضم له بالحجر الطبي باستراحة المحافظة الرسمية، وهو ما أثار غضب المحافظ، واتهم جميع قيادات المحافظة وعمال الاستراحة والسائقين وأفراد الأمن بتسريب أخباره للصحافة، ووعد بإجراء حركة تغييرات بالديوان العام.

ورغم وجود المحافظ في الحجر الطبي، أصدر قرارًا بإلغاء ندب السكرتير العام وتكليف السكرتير العام المساعد بمهام عمل السكرتير العام.

وقال بيان رسمي صادر من المحافظة إن قرار المحافظ جاء لتلبية احتياجات المرحلة من العمل التنفيذي ولفتح الباب أمام دماء جديدة.

وكلف محافظ الدقهلية جميع الجهات المعنية والمختصة بتنفيذ القرار والعمل به ابتداءً من اليوم كل في يخصه.

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