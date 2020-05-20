شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق هائل شب في مخزن الحماية المدنية بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق هائل شب بمخزن تابع للإدارة وإخماده. بداية الواقعة بتلقي اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا بسماع صوت دوي انفجار واشتعال النار بمخزن تابع للحماية المدنية. وعلى الفور تم الدفع بـ٤ سيارات إطفاء، وسيارات الإسعاف، وتمت السيطرة على الحريق، وجارٍ الآن بدء عملية التبريد، واستدعاء النيابة لفحص أسباب الحريق. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 14,229

تعافي 3,742

وفيات 680

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