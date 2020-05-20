شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تحدد 10 ضوابط لصلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الأوقاف عددا من التعليمات الخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك، وأكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أنه بالنسبة لصلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، سيتم الاقتصار على 20 مصليا فقط من العاملين بالأوقاف بکشف محدد ومقدم من رئيس القطاع الديني.

وشدد رئيس القطاع الدينى على ضرورة عدم فتح المسجد أمام الجمهور على الإطلاق، والاقتصار على تشغيل مكبرات الصوت الداخلية فقط دون مكبرات الصوت الخارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد، وارتداء جميع المصلين للكمامة، ومراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات.

وفيما يتعلق بتشغيل تكبيرات العيد بمكبرات الصوت بالمساجد، أكد رئيس القطاع الدينى بالوزارة أنه سيتم السماح بنقل تكبيرات عيد الفطر المبارك من الإذاعة عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمساجد، مع استمرار غلق المسجد وعدم تركه مفتوحا أثناء إذاعة تكبيرات العيد.

وأوضح طايع أن المساجد التي كانت تقام بها صلاة الجمعة هي التي ستقوم بتشغيل تكبيرات العيد بعدد من الضوابط وهى: «أن يكون المسجد من المساجد التي كانت تؤدي فيها صلاة الجمعة، الالتزام بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من تكبيرات العيد، تواجد إمام المسجد والعمال فقط بالمسجد، وعدم وجود أي شخص آخر داخل المسجد أثناء تكبيرات العيد، غلق المسجد غلقا تاما أثناء تكبيرات العيد، متابعة مديري المديريات ومديري الإدارات الفرعية ومفتشي المناطق لما يتم بثه عبر المساجد، وتدوین مخالفات تحدث، وإرسال التقرير لغرفة العمليات المشكلة برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني.

وأكد رئيس القطاع الدينى أنه سيتم تطبيق العقوبات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن التجمعات حال حدوث أي تجمع أمام أو داخل المسجد، وكذلك قرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين. واختتم طابع بالتأكيد على عدم جواز صلاة العيد خلف المذياع أو التلفاز، جواز صلاة العيد في المنازل منفردا أو الرجل مع أهل بيته دون أي تجمع لسكان العقار حفاظا على صحة الجميع، فالهدف الرئيسي هو منع التجمع دفعا لانتشار عدوى فيروس كورونا، وصلاة العيد ركعتان كأي صلاة أخرى، غير أن المصلي يكبر سبع تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام .

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ضوابط صلاة عيد الفطر في مسجد السيدة نفيسة