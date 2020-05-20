شكرا لقرائتكم خبر عن موكب محافظ بني سويف يتوقف في الشارع بسبب «كمامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد هاني عنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، بوقف سيارته عند مشاهدته عامل نظافة لا يرتدي كمامة للوقاية من فيروس كورونا.

وترجل المحافظ حتي وصل لعامل النظافة مع طقم حراسته، وطالبه وامر بصرف كمامات له ولم يرحل لاستكمال جولته اليومية، عنه لحين ارتدي الكمامة.

وقال المحافظ لعامل النظافة، «إحنا خايفين عليك، انت مهم جدا لبلدك، الدولة حريصة على أبنائها، فلازم تساعدونا لنمر من الأزمة بخير وسلام».

وكلف محافظ بني سويف مدير مشروع النظافة بتوفير الكمامات للعمال بشكل مستمر، ومتابعة التزامهم بها، وتوعيتهم بأهميتها، حفاظا على سلامتهم هم وأسرهم، لافتا إلى أنه أمر بتشكيل لجنة للمرور على كل المشروعات الجاري تنفيذها لمتابعة التزام العمال بالإجراءات الوقائية اللازمة في إطار تنفيذ خطة الدولة في مجابهة عدوى فيروس كورونا.

جولة محافظ بني سويف

جولة محافظ بني سويف