شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: القاهرة والجيزة تحتلان النسبة الأكبر فى معدل الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية " فيديو كونفرانس"، بحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه طبقاً لما عرضته وزيرة الصحة خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، فإن محافظتي القاهرة والجيزة تحتلان النسبة الأكبر في معدل الإصابة بالفيروس، وهو ما يعطي مؤشراً على أهمية دراسة هذا الوضع من قبل محافظي القاهرة والجيزة، مضيفاً أن هناك عدداً من العوامل ربما ساهمت في زيادة أعداد المصابين في هاتين المحافظتين، وهو ما يُلزمنا بتطبيق كافة الإجراءاتالاحترازية والوقائية بكل حزم بما يضمن تحجيم انتشار الفيروس وتقليل معدل الإصابات به.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي حديثه للمحافظين قائلا: يجب على كل محافظ ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية بكل حسم، ومنع أي تجمعات في الميادين العامة بكل محافظة، مع متابعة ذلك على مدار اليوم.