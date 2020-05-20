شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تتراجع عن فرض العزل الصحي على القادمين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وسائل إعلام تركية النقاب عن إصدار وزارة الصحة التركية تعميما ل 81 ولاية تركية تفيد بأن الأتراك القادمين من الخارج لن يتم احتجازهم فى المساكن الطلابية ( الحجر الصحي) لمدة 14 يوما، ولكن بعد المعاينات والفحص التى تعرضوا لها فى المطارات سيتم متابعتهم مع تطبيق العزل المنزلى عليهم.

وذكر موقع روسيا اليوم، أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد سجلت أقل من 1000 حالة لأول مرة منذ أسابيع عديدة، وسط انخفاض لمؤشر عدد المتوفين الجدد جراء الجائحة فى البلاد.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، فى إحصائية جديدة نشرها الأربعاء، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 972 ليصل إلى 150593 حالة.

Advertisements

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4222 شخصا إثر رصد 23 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر فى 16 مايو 41 حالة، وفى 17 مايو 44، وفى 18 مايو 31، وفى 19 مايو 28.

وفى وقت سابق قالت تقارير إعلامية غربية أن أرقام العاطلين عن العمل فى تركيا تحولت لـ"رقم مرعب" ، فى وقت تشهد فيه البلاد أوضاع اقتصادية صعبة نتيجة تدخل الرئيس أردوغان فى أكثر من معركة مسلحة خارج البلاد لاسيما فى ليبيا وسوريا ، وتزايد حجم الإنفاق على هذه العمليات.

ووفقا للتقارير الإعلامية ، فقد أعلن المركز الإحصائى التركى أن أعداد العاطلين عن العمل فى تركيا لشهر فبراير الماضى ، ارتفعت نصف مليون شخص مقارنة بالعام الماضى ووصلت إلى 13.6 فى المائة.

وفى تقرير أعده مركز دراسات إتحاد نقابات العمال فى تركيا ، أوضح أن البطالة والتوظيف لا يعكس الأرقام الحقيقية لاعداد البطالة فى البلاد وأن معدل البطالة الحقيقى هو فى المائة24.6. وشبه ذلك بتقرير مركز الإحصاء الذى لم يعكس تأثير تفشى فيروس كورونا فى البلاد.