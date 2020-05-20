شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ولادة طفل يمتلك عضوين ذكريين بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مستشفى صحة المرأة حالة نادرة الحدوث لم تشهدها مصر على الإطلاق وتعد رقم 20 عالميًا وهى ولادة طفل بعضوين ذكريين وخصيتين مكتملتى النمو حيث شهد مستشفى صحة المرأة الجامعى بأسيوط ولادة أغرب حالات العيوب الخلقية بعد أن تبين أن الطفل يمتلك عضوين ذكريين فى ذات المكان ولا يمتلك فتحة شرج.

وقال الدكتور أحمد كمال حسب النبى مدرس جراحات المسالك البولية والتناسلية إننا فوجئنا عقب ولادة الطفل بلحظات بوجود ذلك العيب الخلقى وبالفحص المبدئى له تبين أن يمتلك عضوين ذكريين وخصيتين ولا يمتلك فتحة شرج لذا تم على الفور إجراء جراحة سريعة له لعمل فتحة شرج جانبية من البطن مؤقته لتساعدة على الإخراج، وتبين أيضًا أن لديه تضخم فى الكلية اليسرى وازدواج فى القولون الهابط.

وأضاف كمال أن التفسير العلمى لمثل هذه الحالات حتى الأن غير معروف ولكنه عادة ما يحدث نتيجة اضطرابات فى التطور الجنينى للجزء الخاص بالأعضاء التناسلية و فتحة الشرج أو نتيجة ألتهام بويضة للأخرى فى حمل التوائم وسيتم عمل أشعة مقطعية ورنين على البطن والقولون والمثانة ومجرى البول وسيتم تحديد العضو الذكرى الذى يحتوى على قناة مجرى البول والتى تقوم بنقل البول من المثانة إلى الخارج والعضو الذكرى غير المتصل بالمثانة والذى لا يحتوى على قناة مجرى بول سيتم غالبًا استئصاله كما سيتم تصليح وتجميل المنطقة الخارجية للأعضاء التناسلية لتبدو مثل الأشخاص الطبيعية خاصة أن الطفل لديه عدد ٢ كيس صفن كل كيس به خصية سليمة كاملة النمو ليكون المجموع خصيتين وسيتم تصليح الكيس ليبدو كأنه كيس واحد طبيعى وعقب ذلك سيمارس حياته الطبيعية بشكل عام .

وقال والد الطفل "ر . أ . م " أنه تزوج منذ 3 أعوام وزوجته حملت بشكل طبيعى دون الحصول على منشطات وأجهضت فى الحمل الأول وعقب ذلك أنجبت طفل يبلغ من العمر عامين حاليًا وأن زوجته البالغة من العمر 23 عامًا لا تربطة بها أى صلة قرابة عائلية وكان حملها طبيعيا ولم تتناول أى عقاقير سوى مثبتات الحمل خشية من الأجهاض وأنه عقب ولادة الطفل قام أطباء المستشفى الجامعى باتخاذ كل الإجراءات الطبية واستدعاء طبيب من قسم المسالك البولية والذى قام بطمئنتنا أن هناك حالات كثيرة مثل حالة ابنى وتم إجراء جراحات لها بالخارج وسوف يتم إجراء الجراحة له داخل مصر فى قلب الصعيد وسيمارس حياته الطبيعية إن شاء الله .

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وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والمشرف العام على المستشفيات الجامعية أننا اعتدنا فى مستشفيات الجامعة على أجراء الجراحات النادرة التى ربما تجرى لأول مرة فى مصر وهذه إحداها وذلك لما تمتلكه المستشفيات الجامعية من كوادر طبية ماهرة وليها الخبرة الطبية لإجراء مثل هذه الجراحات الغريبة نسبيًا .







