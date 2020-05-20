شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسمح بعودة العمل فى جميع مطاراتها ابتداء من 3 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيطاليا السماح بعودة العمل في جميع مطارات البلاد ابتداء من 3 يونيو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق دعت الحكومة الإيطالية الألمان إلى المجيء لتمضية إجازاتهم الصيفية على أراضيها وأكدت أنها لم تسجل "لا مبالاة" من قبل برلين خلال الأزمة الصحية رغم الخلافات حول الموازنة، وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو "ندعوكم لتمضية إجازاتكم في إيطاليا، ندعوكم لزيارة شواطئنا وسواحلنا وبلداتنا الجبلية وتذوق أطباقنا..نحن مستعدون لاستقبالكم بابتسامة"، وأضافت "نحن شعب أوروبي واحد".

ونقلت شبكة يورونيوز على نسختها الإيطالية، مقابلة دى مايو مع صحيفة "بيلد" الألمانية ، والذى أكد فيها أن إيطاليا، في ظل تراجع ملحوظ لعدد الحالات الجديدة، مستعدة لاستقبال السياح الأوروبيين مع مستوى الأمان الذي يستحقون، وتعتبر إيطاليا الوجهة المفضلة لتمضية إجازة الصيف إلى جانب كرواتيا وإسبانيا".

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وأضاف رئيس الحكومة الايطالية "من منتصف يونيو حتى سبتمبر سيكون ممكنا التنقل في كل أراضي إيطاليا بدون أي مشكلة وبكل أمان وحرية".

كما قال دى مايو: "كون مستشفياتنا في غاية الفعالية وكوننا وضعنا نظاما لتعقب الإصابات وكون الفنادق تطبق بروتوكولات صحية واضحة، كلها أمور تلعب دورا". واوضح أنه لن يكون هناك قيود "في الخارج ولن يكون وضع الكمامات إلزاميا لكن من المهم الحفاظ على التباعد الاجتماعي لكي تكون الشواطىء أقل إكتظاظا"، مضيفا "سنبقي مسافة بين المظلات والكراسي على البحر لكن سيتمكن الجميع من التوجه إلى الشاطىء".