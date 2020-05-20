شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 298 عالقا مصريا من جدة إلى مرسى علم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية، قادمة من مطار جدة السعودي، تقل على متنها 298 عالقا مصريا بالسعودية، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي.

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى، إن رحلة جدة التى وصلت اليوم تعد الرحلة الثالثة التي تصل من مطار جدة السعودي، منذ انطلاق الجسر الجوى لنقل العالقين بالخارج من الدول المختلفة لمصر، مؤكدًا أنه يتم تطبيق الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة أسبوع بعد أن قررت ذلك وزارة الصحة .

من جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك فريق طبى مدرب من رجال الطب الوقائى والحجر الصحي، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا على أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الاحمر، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار ، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ونقلهم فى مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى مع مرافقة فريق طبى لهم طوال فترة الإقامة.

على جانب آخر، ناقش مسئولى مطار مرسي علم الدولى، عقب وصول رحلة جدة، مستوي الخدمات والاجراءات المقدمة للركاب فور وصولهم لمطار مرسي علم الدولى، وقاموا بالرد علي استفساراتهم واسئلتهم.

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