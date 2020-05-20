شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تخصيص 4 قطع أراضى بالساحل الشمالى الغربى لإقامة مجتمع عمرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص 4 قطع أراض ناحية الساحل الشمالي الغربي، بإجمالي مساحة حوالي 707 ألف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد عليها، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي المتكامل والتفصيلي لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم.

ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرسمية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، لعدد 70 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف ‪ الكنائس‪ المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس‪. والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1638 كنيسة ومبنى تابعاً