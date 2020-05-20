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وصول طائرة المساعدات الطبية المقدمة من مصر لجمهورية جنوب السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة بالقارة السمراء، وصلت الطائرة العسكرية المحملة بالمساعدات الطبية والدوائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية جنوب السودان، حيث تم تفريغ الشحنة بمطار جوبا وكان فى استقبالها من دولة جنوب السودان اللواء ماجير دينق كور رئيس اللجنة الأمنية المعنية بتنفيذ إتفاق السلام المنشط، واللواء تشارلز كون نائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة، والسفير المصرى بجمهورية جنوب السودان .

 

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من جانبهم أشاد مسئولى جمهورية جنوب السودان بالجهود المبذولة من مصر لتقديم الدعم لأبناء القارة فى مختلف الأزمات والمحن، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود مترامية للتغلب على كافة الأزمات  .

 

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