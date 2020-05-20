شكرا لقرائتكم خبر عن "خان الخليلى وسهرات القاهرة".. تنشيط السياحة تروج للعادات المصرية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت هيئة تنشيط السياحة سلسلة من التغريدات تحكى فيها تاريخ العادات المصرية خلال شهر رمضان، وذلك فى إطار حملتها تحت عنوان "استمتع بأجواء رمضان من بيتك"، للتعريف بطقوس وأجواء الشهر الكريم بالمقاصد السياحية المختلفة في مصر تحت شعار Experience Ramadan From Home ، وذلك علي كافة مواقع التواصل الإجتماعى الخاصة بالوزارة والهيئة.

واختارت هيئة تنشيط السياحة خان الخليلى ليكون حكاية رمضانية جديدة، حيث كتبت فى تغريدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى تويتر "اثناء زيارتك لخان الخليلي في القاهرة ستتسوق وتتعرف على تاريخ الأمكان العريقة وتلتقط صور رائعة. ستجذبك المحلات التجارية وستعشق كل قطعة مصنوعة يدويًا هناك بدءًا من الهدايا إلى الأطباق النحاسية والنجف والكثير من القطع التي لا يوجد مثيل لها".

‎‎‏وقالت فى تغريدة آخرى "القاهرة في شهر رمضان تكون هادئة صباحاً ولكن كل شئ يتغير بعد الإفطار حيث يمتلئ الجميع بالطاقة، وتضاء المدينة بالاحتفالات وتبدأ ليالي رمضان من المغرب للفجر مع الأنغام الشرقية. ندعوكم هذا العام أن تستمتعوا معنا من منزلكم ونراكم في رمضان القادم". ‎

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تجدر الإشارة إلى أنه طوال شهر رمضان الكريم يتم إطلاق عدد من الفيديوهات المصورة الخاصة بتاريخ الطبخ في مصر يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وأوضح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن هذه الحملة تهدف إلى تعريف الجمهور العربى والدولى بالأجواء الفريدة للشهر الكريم فى مصر، بالإضافة إلي إلقاء الضوء على مظاهر الاحتفال التى لا تخلو منها الشوارع والمنازل والفنادق والمقاهى المصرية، ودعوة العالم للاستمتاع بتلك الأماكن بعد عودة الحركة السياحية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم نشر مقاطع مصورة (فيديوهات) عن بعض المأكولات المصرية من العصور القديمة كل يوم سبت وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل، لافتا إلى أنه تم مراعاة تنوع محتوى الحملة الدعائية عن مظاهر وعادات وتقاليد شهر رمضان فى مصر، وكذلك تنوع الشكل الذى يتم تقديم المعلومات به ليكون أكثر تشويقاً وجذباً لشرائح متعددة من الجمهور المستهدف دولياً وعربياً ومحلياً.