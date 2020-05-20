شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طبيب وزوجته يعملان بمستشفى السكة الحديد بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بالسكة الحديد إصابة اثنين من أطباء مستشفى السكة الحديد التابع للهيئة بفيروس كورونا وتطبيقهما عزل منزلى على أنفسهما، لافتة إلى أن أحدهما بقسم الرعاية الحرجة والآخر بقسم الأسنان بالمستشفى.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أن الطبيبين زوج وزوجة يعملان بالمستشفى التابع لهيئة السكة الحديد، حيث يعمل الطبيب بقسم الأسنان وزوجته بقسم الرعاية.

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وتواصل هيئة السكة الحديد أعمال تطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.