شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تسترد 10 أفدنة أراضى دولة بالواحات بعد إزالة التعديات عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ مركز الواحات البحرية بالجيزة حملة لإزالة التعديات على اراضي أملاك الدولة، أسفرت عن استرداد 12 فدانا، وذلك في اطار تنفيذ تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للتصدي لاي متعدي علي أراضي أملاك الدولة .

وقاد الدكتور صبري شاكر رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية وعادل مرضى نائب رئيس المدينة، حملة لاسترداد 12 فدانا بمنطقة غرب روني بقرية القصر عبارة عن إزالة 2 سقيفة من جريد النخيل وأشجار حديثة وشبكة تنقيط مياه حديثة.

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وفى السياق نفسه، واصلت محافظة الجيزة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وذلك من خلال إطلاق حملات تعقيم على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين، شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا .

واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية آمنة للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة .

كما قرر محافظ الجيزة إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.