شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. وزيرة التضامن توزع ملابس العيد على الأطفال بدور الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ملابس العيد بدار فتيات العجوزة فى إطار مبادرة الوزارة التضامن الاجتماعى، والتى تهدف لتوزيع ملابس عيد الفطر المبارك على الأطفال والمسنين في دور الرعاية كما وزعت الوزيرة الهدايا على الفتيات، مؤكده أن الوزارة تطلق مبادرة لإدخال السعادة على الأبناء والمسنين في دور الرعاية، وتخدم نحو 16 ألف طفلاً ومسن في دور الأيتام والدفاع الاجتماعي والمسنين، مضيفة أن المبادرة تغطي جميع محافظات مصر بإجمالي تكلفة 7 مليون جنيه.

وقالت نيفين القباج أن هذه المبادرة تأتي لإدخال السعادة على قلوب أبنائنا وبناتنا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف أعمارهم على مستوى الجمهورية، وهدايا للمسنين الكبار بلا مأوى بتقديم طقمين لكل فرد، لنقول لهم كل عام وأنتم بخير، ولنشعرهم بالسعادة مع قدوم عيد الفطر المبارك.

وأضافت القباج أن مديريات التضامن في المحافظات ستتولى توزيع شنطة لبس العيد على الأبناء في المؤسسات ، وتساهم مؤسسة العربي بنصف التكلفة حيث تتعاون مع الوزارة في توزيع الشنط في ٥ محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والإسكندرية.

وقدمت القباج الهدايا للفتيات كما قامت بجولة داخل الدار وتعرفت على مختلف الأنشطة المقدمة للفتيات وأدارت معهن حوارا واستمعت لطلباتهن وأعربت القباج عن سعادتها لتواجدها وسط الفتيات مؤكدة لهن انها ان الوزارة حريصة عليهم وعلى مصلحتهم كما وجهت لهن التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



واضافت القباج أن أبنائنا في كافة المؤسسات هم أمانة في رقابنا، والوزارة تسعى الى أن تقدم لهم كافة الخدمات والرعاية التي يحتجون اليها كما وجهت الشكر للقائمين على المؤسسات.

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