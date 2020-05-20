شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يوجه بتحديث بروتوكولات علاج كورونا.. غدًا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: الرئيس السيسى يفتتحها اليوم.. «بشائر الخير 3 ».. 50 ألف مواطن فى عين مصر.. المشروع يوفر وحدات سكنية كاملة التشطيب والأثاث ومولات ومحلات تجارية.. «الهيئة الهندسية»: 75 شركة مصرية نفذت الأعمال على مدى 30 شهرًا.

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ياسمين صبرى لـ«الخليج 365»: «الاختيار» واقع حقيقى جدا و«فرصة تانية» مريح للمشاهد اتعلمت إنى لو مش كويسة فى حاجة ماعملهاش عمرى ما توقعت أن الناس ُتجمع على شخص ياسمين صبرى لـ«الخليج 365»: «الاختيار» واقع حقيقى جدا و«فرصة تانية» مريح للمشاهد اتعلمت إنى لو مش كويسة فى حاجة ماعملهاش عمرى ما توقعت أن الناس ُتجمع على شخص Advertisements الرئيس يوجه بتحديث بروتوكولات علاج كورونا.. السيسى يجتمع برئيس الحكومة لمتابعة مستجدات مكافحة الفيروس.. ويستعرض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية الكبرى

إعلان نتائج «أولى وثانية ثانوى» بعد العيد.. المنصة الإلكترونية تختبر 1.2 مليون طالب خلال 20 يوما.. والوزارة: إجراءات قانونية ضد المتورطين فى الغش إعلان نتائج «أولى وثانية ثانوى» بعد العيد.. المنصة الإلكترونية تختبر 1.2 مليون طالب خلال 20 يوما.. والوزارة: إجراءات قانونية ضد المتورطين فى الغش إجراءات حاسمة ضد "مافيا اللحوم".. «الزراعة» توجه حملات ولجان تفتيش يومية للمجازر والمحلات ومتابعة الأسواق للتأكد من سلامة الأدوية واللقاحات البيطري

متدربو البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة ينضمون إلى قائمة خريجى مركز جينيف للسياسات الأمنية GCSP.. الأكاديمية الوطنية للتدريب تقدم ورش عمل تدريبية للتنفيذيين بالشراكة مع مؤسسات دولية متدربو البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة ينضمون إلى قائمة خريجى مركز جينيف للسياسات الأمنية GCSP.. الأكاديمية الوطنية للتدريب تقدم ورش عمل تدريبية للتنفيذيين بالشراكة مع مؤسسات دولية أسباب انفجار إصابات كورونا.. وسر تقليص الحجر الصحى.. تعديل مدة حجر العائدين من الخارج لتوفير أماكن للمصابين الجدد.. وتراجع الوفيات لـ4.8% بعد تسجيل 659 حالة مضاعفة حصص الدقيق بالعيد والسماح بإجازة الـ30 % من المخابز.. صرف حصة يومين مخزونا إضافيا وإعادة فتح المجمعات ثانى أيام العيد.. والتنبيه على المحلات والسلاسل التجارية بالتزام الإجراءات الوقائية

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