الأوقاف: توزيع 300 ألف متر سجاد على المديريات عقب إجازة عيد الفطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن تجهيز 300 ألف متر سجاد من إنتاج مصانع هيئة الأوقاف المصرية بمدينة دمنهور لتوزيعها على المديريات عقب عطلة عيد الفطر المبارك لاتخاذ اللازم تجاه تجديد فرش العديد من المساجد على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم على أن ذلك يأتى في إطار خطتها الشاملة لصيانة وفرش المساجد استعدادًا لإعادة النظر في تعليق الجمع والجماعات.
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجه باستخدام قطع المياه الموفرة فى المساجد ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش والصيانة بالمساجد
كما وجه وزير الأوقاف بتجهيز 300 ألف متر سجاد لتجديد فرش أكبر عدد من المساجد، وتحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى، و متابعة إجراءات نظافة وتعقيم المساجد بصفة دورية.
ووجه جمعة أيضا بوضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق، وتكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى.
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