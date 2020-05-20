عصابة قناع محمد صلاح: " لم نقصد أي شئ من الماسك.. لكن قناع صلاح لايثير الشك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمد الصاوي:

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس 4 متهمين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحلات التجارية بمدينة نصر.

البداية كانت خلال مرور المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر، ومعاونه الرائد أحمد الوكيل، لتفقد الحالة الأمنية وتطبيق حظر التجوال الذي أقره مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث لاحظا وقوف 4 أشخاص بشكل مريب في الشارع رغم بدء حظر الحركة، وبالاقتراب منهم حاولوا الهروب، لكن تمكنت القوة الأمنية من السيطرة عليهم حيث كانوا يرتدون أقنعة وجه مرسوم عليه وجه اللاعب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي؛ وعثر بحوزتهم على مقص أقفال يستخدم في كسر الأقفال المحلات حال شروعهم في سرقة محل بشارع حسنين هيكل.

واعترف المتهمين في التحقيقات أنها لم تكن المرة الأولى وأنهم ارتكبوا جريمة سرقة المحال التجارية بطريقة قص الأقفال أكثر من مرة.

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ونفى المتهمين تعمدهم ارتداء قناع محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف بنادي ليفربول الإنجليزي ويعد أبرز نجومه على الإطلاق" إللي لقيناه جبناه".

قال زعيم التشكيل " مسجل خطر"، والذي ألقى عليه القبض وبحوزته سلاح ناري مع 3 آخرين"لم نكن نقصد أي شيء من وراء استخدام قناع محمد صلاح في عملياتنا إلا التخفي.. وشراء الأقنعة تم بشكل عشوائي وغير مرتب"

وأشار المتهم إلى أن أقنعة محمد صلاح منتشرة بشكلٍ كبير في المحال التجارية عن غيرها، كما أنها لأ تثير الخوف والشك لدى الناس مثل الأقنعة الأخرى حيث يعتقد البعض أنها نوع من الاحتفال بالنجم العالمي والاقتداء به، أو الدعابة وربما هذا ما دفعنا لشراء هذه الأقنعة دون ترتيب مسبق".