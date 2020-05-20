"الداخلية" تضبط 5994 شخصا خرقوا الحظر في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: نجحت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى مجال ضبط المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية. وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط 5994 شخصا خالفوا قرار حظر المواطنين، و1719 سيارة مخالفة، و146 دراجة نارية مخالفة، و179 مركبة "توك توك" مخالفة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. جاء ذلك إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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