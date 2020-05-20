إصابة مدير عمليات المطافي و6 مجندين في "انفجار الدقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية عن تفاصيل جديدة في حريق مخزن تابع للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، الأربعاء.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد ينشوب حريق فى مخزن تابع للحماية المدنية بالجيزة وسماع صوت دوى انفجار نتيجة الحريق وانتقلت قوات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة للسيطرة على الحريق.

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الحريق وقع في مخزن المهمات والمضبوطات بالطابق الأرضي للإدارة، ما ألحق الضرر بعدد من المكاتب بينها إدارة العمليات الملاصقة لموقع الحريق.

وأسفر الحادث عن إصابة العقيد أحمد الشرقاوي مدير إدارة العمليات، ونُقل إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، كما أصيب 6 مجندين يتلقون العلاج داخل مستشفى أم المصريين.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بموقع الحادث، وأخمدت قوات الحماية المدنية الحريق تحت إشراف اللواء هاني سعيد، في الوقت الذي انتدبت لجنة من المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.