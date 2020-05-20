ضبطه مع زوجته.. تجديد حبس عامل قتل تاجر في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل تاجر بمنطقة مزرعة البط بعدما شاهده في وضع مخل مع زوجته.

كان قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا بوجود مشاجرة وسقوط قتيل داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة مزرعة البط، بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبسؤال شهود العيان أفادوا أن المتهم بعد دخوله شقته عثر على زوجته في وضع مخل برفقة عشيقها داخل غرفة النوم.

وكشفت تحريات النقيب محمد حسن رئيس التحقيقات بقسم البساتين، أن المتهم استل سكينا وذبح عشيق زوجته، وحينها تمكنت الزوجة من الفرار قبل أن يلحق بها الزوج.