محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في مخزن تابع للإدارة، الأربعاء. وسُمع دوى صوت انفجار بمنطقة بين السرايات بحي الدقي؛ تبين بالفحص أنه نتيجة نشوب حريق بمخزن تابع لإدارة الحماية المدنية بالجيزة. وانتقلت قوات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وأمكن السيطرة على الحريق الذي اندلع في مخزن مضبوطات ومهمات، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، وتلفيات بالمبنى، حسب مصدر أمني.

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كانت هذه تفاصيل خبر اللقطات الأولى من موقع "حريق الدقي".. ومصدر: 3 مصابين وتلفيات بمبنى المطافئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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