ضبط عنصر إجرامي بحوزته سلاح ناري و250 جرامًا لمخدر الهيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

سقط في قبضة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عنصر إجرامي بحوزته سلاح ناري، و250 جرامًا لمخدر الهيروين بالإسماعيلية.

كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية، أفادت بقيام أحد العناصر شديدة الخطورة (عاطل مطلوب التنفيذ عليه في قضية "مخدرات" محكوم عليه بالإعدام شنقاً) بالتردد على إحدى الشقق بناحية مدينة المستقبل بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وبحوزته سلاح ناري وذخائر متخذاً من منطقة وادى أم قمر الكائنة بطريق السويس بدائرة مركز شرطة فايد مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع بترويج وتجارة المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية، وأمكن ضبطه حال قيادته سيارة، وبتفتيشها تم ضبط (بندقية خرطوش وطلقتين – قالب لمخدر الهيروين زنة 250 جرامًا تقريبًا – مبلغ مالي – عدد 2 هاتف محمول)، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته والسيارة؛ لنقل وترويج المواد المخدرة والهواتف المحمولة؛ لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.