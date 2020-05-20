سياحة النواب: ميدان التحرير سيكون من أهم المعالم السياحية والأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أشاد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بأعمال التطوير والتحديث التي شهدها ميدان التحرير، معتبرًا أن الميدان سيكون واحدًا من أهم المعالم الأثرية والسياحية في مصر.

وثمن صدقي، في بيان، اليوم الأربعاء، نجاح الدولة في إبراز ما تمتلكه حضارة مصر العريقة من كنوز فريدة والوصول بميدان التحرير إلى أبهى صورة له وتجميله من خلال أعمال التطوير التي شهدها.

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وأشار إلى تركيب وإعادة ترميم مسلة الملك "رمسيس الثاني" بعد نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية إلى ميدان التحرير ومعها الكباش الأربعة الفرعونية التي سيتم وضعها على القواعد المخصصة لها بجوار المسلة لإضفاء طابع الحضارة الفرعونية على الميدان.

وأشاد صدقي، بإزالة التشوهات البصرية ولاسيما الإعلانات التي كانت تعلو واجهات العمارات والانتهاء من دهان هذه الواجهات وترميمها بما يتناسب مع القيمة التاريخية للقاهرة الخديوية.

وأوضح أنه تم توفير أعداد مناسبة من الجلسات والكراسي بجميع أنحاء الميدان بما يتناسب مع حجم الحركة به ومناطق التواجد إضافة إلى تصميم نافورة بثلاثة مستويات في قلب الميدان وحول المسلة.