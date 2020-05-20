المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعها الـ43 عبر "فيديو كونفرانس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

عقدت المنظمة العربية للطيران المدني برئاسة المهندس عبدالنبي منار، مدير عام المنظمة، بمشاركة ممثلين عن قطاع الطيران المدني المصري، أول اجتماعات لجنة النقل الجوي الـ43، وذلك عبر الفيديو كونفراس، لمناقشة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع النقل الجوي العربي.

وأكد عبدالنبي منار، أهمية دور اللجنة في ظل ظروف جائحة كورونا التى أثرت تأثيرا سلبيا على الاقتصاد العالمي وبصفة خاصة قطاع النقل الجوي، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الجهد من أجل وضع أطر جديدة في مجال سياسات النقل الجوي، لما بعد مرحلة التعافي من آثار هذة الجائحة، متمنيا التوفيق للجميع في اجتماعات اللجنة.

وشارك في الاجتماعات كل من السعودية، سلطنة عمان؛ العراق؛ السودان؛ الكويت؛ مصر والمغرب ، كما حضر ممثلون عن كل من الاردن واليمن وكل من الاتحاد الدولي للنقل الجوي؛ والاتحاد العربي للنقل الجوي بصفة مراقب.