بسبب عدم استقرار التيار.. "الكهرباء" توجه رسالة لأهالي الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف المهندس سامي أبووردة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، عن تواصله مع المهندس هاني عياد بالتحكم القومي على مستوى الجمهورية، ووعد برفع الجهد والحفاظ على استقرار التيار.

وأضاف أبووردة، لمصراوي، أن المحافظات الأربع التابعة للشركة:"سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان"، تعرضت منذ ثلاث أيام ماضية لعواصف وأتربة وأمطار نتج عنها حدوث أعطال طارئة بمختلف المناطق إلا أن نجح رجال وفرق الفنيين بمختلف القطاعات التابعة للشركة في التصدى لها وإعادة التيار الكهربائي في مدة بسيطة على الرغم من صعوبة الأجواء والطقس .

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وأوضح رئيس الشركة، أنه وجه كافة قيادات ورؤساء القطاعات بالتواجد في مكاتبهم طوال اليوم لمتابعة أي شكوى متعلقة بالتيار الكهربائي خاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي ترتب عليه وجود مشاكل ببعض الجهود كما يوجد تنسيق متبادل مع قيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومنطقة مصر العليا للنقل للعمل على تحسين الجهود لاستقرار التيار الكهربائي.

وقال المهندس صلاح عزت، العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه بالنسبة لحدوث انقطاعات متكررة في الكهرباء ووجود تذبذبات في التيار بين الارتفاع والانخفاض مما يتسبب في ضرر بالأجهزة الكهربائية، جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي أثرت على بعض محطات المحولات مختلفة الجهود المتنوعة بين ٦٦ و٢٢٠ و٥٠٠ التابعة لشركة نقل الكهرباء والتي بدورها تقوم ربط التيار الكهربائي وتوزيعه عبر شبكات التوزيع المختلفة في نطاق المراكز والقرى والنجوع المختلفة ببعض المراكز بمحافظة سوهاج وتحديدًا مركز المراغة بالإضافة لارتفاع الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

وأكد عزت، لمصراوي، أن الأزمة لن تستمر طويلًا خاصة مع اقتراب إطلاق التيار أو الجهد على محطة محولات جديدة جهد ٥٠٠ ك.ف بشرق سوهاج الجديدة وذلك بعد عيد الفطر المبارك مباشرة كي تساهم في إحداث نقلة نوعية في عمليات استقرار وتأمين التيار الكهربائي وعدم انخفاض أو ارتفاع الجهود التى تتسبب فعليا في إلحاق اضرار بالمواطنين ممثلة فى الأجهزة الكهربائية المختلفة.​