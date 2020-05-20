الثقافة تتسلم أكثر من 25 موقعا بعد الانتهاء من صيانتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، استلام أكثر من 25 موقعًا ثقافيًا بعد انتهاء عمليات الصيانة استعدادًا لاستئناف النشاط الإبداعي فور عودة الحياة إلى طبيعتها في مصر.

وأضافت عبدالدايم، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم استثمار فترة تعليق النشاط للسيطرة على جائحة كورونا لرفع كفاءة البنية الثقافية المصرية في مختلف المحافظات.

وكانت عمليات رفع الكفاءة تضمنت أعمال الحماية المدنية، والأرضيات، والأسقف، والدهانات، والكهرباء، وميكانيزم ومقاعد المسارح.

وشمل التطوير مسارح دار الأوبرا المصرية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ومباني قصور الثقافة بالمنصورة، وأسيوط، وبورسعيد، ومرسى مطروح، والزقازيق، والغردقة، وبني سويف، وأسوان، وقصر ثقافة الأسمرات، وقصر ثقافة بنها، وقصر ثقافة أبوقير والأنفوشى بالإسكندرية، وقصر ثقافة المستقبل بمدينة 15 مايو، وقصر ثقافة نجع حمادي، وقاعة منف، وقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، ومسرح 23 يوليو بالمحلة، ومنفذ بيع إصدارات هيئة قصور الثقافة بالديوان العام، ومقر مبيت العاملين بشرم الشيخ .​