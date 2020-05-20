طلب إحاطة بشأن تجاهل إجراءات الوقاية من كورونا بالمخابز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تجاهل اتخاذ إجراءات الوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد بالمخابز، وخطورة ذلك على نقل العدوى بين المواطنين.

وأوضحت هالة أبوالسعد، في طلبها، أن وزارة التموين وضعت مجموعة من اللوائح والتعليمات لجميع منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بالإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا وضمان تقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين.

وأشارت إلى أنه في ظل تطبيق هذه الإجراءات ما زال هناك تخاذلا واضحا تجاه الرقابة على المخابز، لاسيما في المناطق الشعبية والتي تتجاهل تطبيق إجراءات السلامة والوقاية داخل المخابز أثناء فترة بيع الخبز للمواطنين.

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وأكدت أن العاملين داخل المخابز يتجاهلون ارتداء الكمامات ولبس الجوانتيات، مما يشكل خطورة في التعامل مع المواطنين أثناء الصرف، والاختلاط المباشر معهم، فضلا عن تزاحم المواطنين أمام المخبز دون الاهتمام بتطبيق إجراءات مسافات التباعد أو تطهير وتعقيم المخابز قبل التشغيل يوميًا

وأوضحت أن المسئول عن صرف الخبز والتعامل مع ماكينة الصرف الخاصة بالبطاقات بدون جوانتيات وكمامات مما سيسهم في زيادة العدوى وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وطالبت بتدخل وزارة التموين وإصدار التعليمات اللازمة للمخابز، وإلزام العاملين بها باتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية أثناء العمل منعا لنقل العدوى ومن ثم زيادة الإصابات.

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