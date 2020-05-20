أخبار مصر | وزيرة البيئة تجتمع بممثلي "العربية للتصنيع" وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة تجتمع بممثلي "العربية للتصنيع" وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة ياسمين، وزيرة البيئة عن ضرورة حصول استشاري جهاز تنظيم وإدارة المخلفات على المواصفات الفنية للمعدات اللازمة لتشغيل المحطات الوسيطة، وذلك لاعتمادها وإزالة كافة العقبات الفنية أمام خطة تنفيذ تلك المحطات، التي تنفذها الهيئة العربية للتصنيع، ويصل عددها إلى حوالي (11) محطة وسيطة ثابتة ومجمعة متحركة.

وجاء ذلك من خلال الاجتماع المنعقد بين ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بممثلي واستشاري الهيئة العربية للتصنيع وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات وفريقه الاستشاري من جامعة حلوان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آخر المستجدات في الأمور الفنية الخاصة بالمحطات الوسيطة لاعتماد التصميمات والرسومات الهندسية واللوحات التنفيذية للمحطات.

وقالت فؤاد إنها تتابع بشكل دوري الجدول الزمني المخصص للانتهاء من الرسومات التصميمية، للبدء عمل في تنفيذ عدد من المحطات الوسيطة المقرر إقامتها وإزالة كافة العقبات التي تواجه فريق العمل.

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وأوضحت أن المتابعة الدورية للانتهاء من رسومات الدولية من ضمن مهام وزارة البيئة في الإعداد، لمنظومة المخلفات الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية لوضعها حيز التنفيذ، وبروتوكول التعاون الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات لعام 2019/2020.

وأشارت فؤاد إلى أن الاجتماع َناقش كافة الاجراءات الخاصة بمتابعة التصميمات ومراجعة الرسومات الهندسية للمحطات الوسيطة والاتفاق على عدة نقاط، وذلك ليسهل عملية استكمال العمل فيها، حيث تم البدء في تنفيذ عدد (4) محطات (منشأة ناصر بمحافظة القاهرة - يوسف الصديق بمحافظة الفيوم- دمنهور بمحافظة البحيرة – منطقة ناصر بمحافظة بني سويف)، وجارى الانتهاء من اعتماد الرسومات التنفيذية والتفصيلية لباقى المحطات للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية كما هو مخطط لها.

ويذكر أن هذا الاجتماع الثالث، والذي جاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها وزيرة البيئة لمتابعة الموقف الحالي لعملية إجراء الدراسات والإعداد لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، والتي تخص المحطات الوسيطة التي يتم انشاءها بعدد من محافظات الجمهورية في إطار المنظومة.