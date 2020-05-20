أخبار مصر | "التنمية المحلية" تعلن استرداد 5 ملايين فدان من أراضي الدولة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر "التنمية المحلية" تعلن استرداد 5 ملايين فدان من أراضي الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، نجاح الدولة في القيام بـ٦٦٩٤ إزالة واسترداد ما يقرب من ٥ ملايين متر مربع و١٦ ألف فدان من أراضي وأملاك الدولة في الفترة الممتدة من ١٨ مارس الماضي وحتى ١٩ مايو الجاري، حيث أنشاء بعض المواطنين بمختلف المحافظات مباني وأسوار عليها، وكذلك الزراعة عليها، مستغلين الظروف التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاء ذلك وفق تقرير، الذي تلقي شعراوي اليوم الاربعاء من غرفة العمليات وادارة الازمات بالوزارة، بشأن ما تم إزالته من تعديات علي أراضي وأملاك الدولة بالبناء والزراعة ومخالفات البناء بمحافظات الجمهورية، وذلك وفق لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح شعراوي، أن المحافظات نجحت بالتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في إزالة ٥٢١٠ حالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة واسترداد حوالي ٥ مليون متر مربع، كما تم إزالة ١٤٨٤ حالة تعدي بالزراعة على أراضي أملاك الدولة ليصل إجمالي الأفدنة المستردة بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة حوالي ١٦ ألف فدان.

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وأضاف شعراوي أنه تم إزالة ٦٥٢٥ حالة لمخالفات البناء على مساحة ٨٧٣ ألف متر مربع، فيما تم إزالة ١٢٩٧٤ حالة إزالة لتعديات بالبناء على ٣٥٨٧ فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود المبذولة، التي قامت بها المحافظات حتى الآن، لكي تنجح عملية إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف.

وشدد شعراوي علي ضرورة استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في إزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على الفور وعدم التهاون مع من يستغلون الظروف الأزمة الحالية في تصدي لانتشار فيروس كورونا، ويقومون بالبناء بالمخالفة للقانون، أو التعدي على أملاك الدولة والبناء علي الاراضي الزراعية.

ووجه، القيادات المحلية من رؤساء الاحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية بالمرور إلى ضرورة رصد أي مخالفات خاصة خلال أيام الإجازات بمناسبة عيد الفطر المبارك وإزالتها على الفور.