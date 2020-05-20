أخبار مصر | وزير الرياضة يطمئن على لاعبة القوى بعد سلبية تحليلها من كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يطمئن على لاعبة القوى بعد سلبية تحليلها من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا مع اللاعبة ملك سمير لاعبة ألعاب القوى للاطمئنان على نتيجة التحليل التي أجرته بعد الاشتباه بإصاباتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار متابعته لأحوال لاعبي مصر والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لهم.

وجاءت نتيجة تحليل اللاعبة سلبية بعد إجراء التحاليل وأخذ المسحة اللازمة منها حيث إنها قد خالطت إحدى الحالات المصابة مؤخرًا.

وأكد وزير الشباب والرياضة متابعة الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية لجميع لاعبي مصر للاطمئنان على أحوالهم وصحتهم، والتزامهم بكافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أهمية تحفيز اللاعبين وتشجيعهم لاستثمار الفترة الراهنة في الإعداد البدني الجيد استعدادًا لمختلف البطولات الرياضية بعد استئناف النشاط.

وكانت اللاعبة ملك سمير قد ناشدت وزير الشباب والرياضة للتدخل لمساعدتها بعد ظهور أعراض عليها، والاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا، وخضعت للتحاليل اللازمة وجاءت نتيجتها سلبية.

720 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى الأمس.

من جهته، قال المتحدث الرسمي للوزارة: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

659 حالة وفاة

وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.